Barbara Eboli contro Ursula Bennardo: ‘Cornuta accanto a un viscido’. L’ex Dama replica: ‘Deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra… è umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce’

Barbara Eboli si scaglia contro Ursula Bennardo sul social e tra le due volano gli stracci. La compagna di Licia Nunez non ha mandato giù la posizione presa dalla compagna di Sossio Aruta riguardo alla lite andata in scena al GF Vip tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Ursula ha condannato apertamente l’atteggiamento di Antonio Zequila, con cui Sossio ha discusso ferocemente, e giudicato inopportuno l’atteggiamento di Licia, che ha sbeffeggiato Antonella, ridendole in faccia. La Eboli non ci sta.



“Io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m..da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia era veramente eccessivo – sottolinea Barbara Eboli nel suo post – Invece adesso capisco che Dio li fa e poi li accoppia. Oppure vedi con chi te la fai e ti dirò chi sei”.

Poi continua: “Detto ciò, a una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di m..da . Altrimenti potresti perdere qualche televendita”.

“A differenza tua ti taggo perché non ho nessun problema a dirti quello che penso! Ed esattamente come te guai a chi mi tocca chi amo, ognuno si tenesse il suo! Altrimenti fino alla fine dovunque e comunque”, precisa ancora la bionda.



Immancabile la replica di Ursula Bennardo, che controbatte: “Provate a fare anche voi qualcosa in tv se volete visibilità. Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra… è umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce. Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici… Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione. Che brutta figura di cac*a state facendo…”.

Ursula è infuriata e manda un’altra frecciata: “Ho 37 anni e vorrei avere degli esempi migliori da chi è più grande di me e vive anche situazioni di vita imbarazzanti…macché! Mi ritrovo spesso a dover schivare la melma…ma per un momento di gloria e per far soldi c’è chi si venderebbe anche l’anima…”.

Poi conclude: “Orgogliosa della persona perbene che sono e del mio uomo Sossio Aruta”.

gossip.it