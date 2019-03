Stasera torna, su Rai3, “La grande storia”

La grande storia, in onda alle 23.00 su Rai 3, presenta una puntata dal titolo “Enzo Ferrari, l’uomo e la leggenda”, di Andrea Orbicciani. Ferrari: uno dei massimi simboli dell’Italia nel mondo, sinonimo di abilità imprenditoriale, perfezione tecnica, eleganza, amore per la bellezza. Nella Formula 1 ha conquistato 15 volte il titolo piloti e 16 quello costruttori, un record tuttora imbattuto. Dietro questi trionfi, un uomo dalla personalità complessa, spesso nascosta dietro un paio di impenetrabili occhiali scuri. A raccontare Enzo Ferrari privato, è lo stesso figlio Piero, nato fuori dal matrimonio dalla relazione con Lina Lardi. Nella puntata si intrecciano le vicende personali di questo grande protagonista del XX secolo e quelle sportive legate alle gare automobilistiche e ai piloti che hanno corso per il “cavallino rampante” da Nuvolari ad Ascari, da Lauda a Villeneuve.

La nascita della scuderia Ferrari all’interno dell’Alfa Romeo nel 1929, quella dello stabilimento di Maranello nel ’43, poi il primo titolo di Campione del Mondo nel ’52 e la collaborazione con “Pinin” Farina con cui produce vetture Gran Turismo che, grazie al perfetto mix di eleganza e potenza diventano uno degli status-symbol più desiderati. È degli anni Cinquanta anche la famosa “DINO” 250 GTO, così chiamata in memoria del primo figlio scomparso. Infine il rapporto tra Enzo Ferrari e Gianni Agnelli, la FIAT e i nuovi successi degli anni Settanta di colui che è ormai chiamato “Il Drake” o il “grande vecchio”.

Nella puntata, come sempre, gli interventi di Paolo Mieli.