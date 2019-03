Iris celebra il compleanno di Terence Hill con la serata “Terence 80”

A Terence Hill, mito televisivo e cinematografico, Iris intitola la serata «Terence 80», in onda in prima e seconda serata.

Un omaggio, in occasione dell’importante compleanno, per celebrare il talento di un attore amato da generazioni e generazioni di spettatori.

Apre, alle ore 21.15, “Chi trova un amico trova un tesoro” (1981), diretto da Sergio Corbucci e girato tra Miami e Key Biscayne. Si tratta del dodicesimo, dei sedici film interpretati da Bud Spencer e Terence Hill.

A seguire, alle ore 23.30, lo speciale «Dizionario del Cinema: Terence Hill Supereroe», firmato da Stefania Carini, racconta attraverso le immagini più famose dei suoi film e la testimonianza di Federico Bernocchi, come l’attore sia una vera e propria icona del cinema di genere.

Bernocchi, de i400calci.com, spiega come Hill sia una sorta di supereroe del nostro cinema popolare, al pari dei grandi nomi dell’action americano, grazie a fagioli western, buddy movie e film d’azione e d’avventura.

Chiude la serata “Non c’è due senza quattro” (1984), di E.B. Clucher (pseudonimo di Enzo Barboni). Girato a Rio de Janeiro è il quattordicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia Spencer/Hill.