Zac Efron balla sulle note di Ice Ice Baby con 90 gradi sotto zero

C’è una nuova moda che impazza tra le star di Hollywood ed è entrare in una camera criogenica. Da Justin Bieber a Keanu Reeves, è la cura di bellezza preferita per tonificare rapidamente il corpo. Si tratta di una specie di sauna al contrario: al posto di fare estremamente caldo, dentro la stanza fa estremamente freddo.

Una pratica che si usa per alleviare i dolori e le patologie articolari, muscolari e vertebrali: Zac Efron è stato recentemente operato al ginocchio dopo un incidente sugli sci e per questo ha deciso di testare la famosa cura sotto zero. Il tutto è finito su Instagram, dove i follower sono letteralmente impazziti per le foto del divo a torso nudo e soprattutto per il divertente video in cui l’attore, invece di tremare dal freddo, ha sfoggiato le sue migliori mosse di danza anche a 90 gradi sotto zero, con tanto di colonna sonora azzeccatissima, ovvero “Ice Ice Baby” di Vanilla Ice, grande hit degli anni Ottanta.

Sandra Rondini, Ilgiornale.it