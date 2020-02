Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Le parole della settimana”

Sarà Alessio Boni il protagonista dell’intervista di copertina della puntata de Le Parole della settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda stasera, sabato 29 febbraio, alle 20.20 su Rai3. Attore di cinema, teatro e grandi fiction per la tv, Alessio Boni è testimonial della campagna di raccolta fondi “Nati in emergenza” per sostenere l’azione medica di Medici Senza Frontiere in sei ospedali specializzati in cure materno-infantili nel mondo.

Nel corso della trasmissione saranno ospiti anche Diodato, fresco vincitore del Festival di Sanremo, Lella Costa e Umberto Galimberti editorialista di Repubblica.Tra gli ospiti collegati Francesco Rutelli, Presidente di Anica, e Saverio Raimondo che con la sua dissacrante comicità racconterà l’attualità attraverso una selezione degli “oggetti della settimana”.

A Le Parole della settimana sarà di nuovo protagonista l’astronauta Paolo Nespoli che, collegato da Houston, dedica la “parola Blu” della settimana alla tragica scomprasa di Mike Hughes, fervente terrapiattista morto durante un lancio di un razzo a vapore autocostruito. Come di consueto in apertura e in chiusura la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.