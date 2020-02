Pamela Camassa: “Filippo mi ha convinta, è il momento giusto per un figlio”

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono ormai una coppia da ben dodici anni, sebbene il loro legame sia ormai solido e duraturo, i due non hanno mai pensato di sposarsi né tantomeno ad allargare la famiglia. Eppure in una recente intervista rilasciata dalla vincitrice di Amici Celebrities, è stata proprio lei a dichiarare che è arrivato il momento di avere provare ad avere un bambino.

L’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è tra quelli più intensi e duraturi dello spettacolo italiano, insieme ormai da più di dieci anni. Entrambi conosciutissimi nel mondo della tv, raccolgono orde di fan che inneggiano alla loro storia. Pur non essendosi mai sposati è come se lo fossero, come hanno più volte dichiarato entrambi, ma qualcosa di nuovo potrebbe arricchire ancor di più il loro rapporto, a quanto pare sarebbero pronti per avere un figlio.

In una recente intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti, Nuovo, la bella showgirl si è lasciata andare a delle inaspettate confidenze relative proprio al suo rapporto di coppia con l’ex gieffino. Sebbene sia un legame già ampiamente collaudato che va avanti da dodici anni e nonostante il desiderio di paternità di Filippo Bisciglia fosse davvero forte, i due non hanno mai pensato di allargare la famiglia, questo perché più volte l’ex Miss Italia ha sempre dichiarato di non sentirsi pronta per fare la mamma. Ma, a quanto pare, qualcosa è cambiato e a riportare la notizia è proprio la rivista: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Sono stati protagonisti della scorsa stagione televisiva, lui ormai storico conduttore di Temptation Island si è dilettato in una delle sue più grandi passioni: il canto, partecipando alla prima edizione del programma di Maria De Filippi, Amici Celebrities. Lei, invece, pur avendo già partecipato diversi anni fa ad un’edizione di Ballando con le stelle, ha deciso di ritentate la strada dei talent show, mettendosi alla prova, in squadra con il suo compagno, proprio alla versione in salsa stellare di Amici. La vittoria se l’è aggiudicata proprio Pamela Camassa che ha mostrato le sue doti sia nel ballo che nel canto. Questa esperienza li ha uniti ancora di più, ma per adesso le nozze non sembrano essere tra i loro programmi, come dichiara sempre a Riccardo Signoretti: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”.

