Loredana Bertè, giudizi di fuoco ad Amici: i prof intervengono, è scontro

Amici 19, Loredana Bertè torna giudice al Serale insieme a Gabry Ponte e Vanessa Incontrada: giudizi senza peli sulla lingua già nella prima puntata.

Loredana Bertè ad Amici non è mai stata un giudice clemente e anche quest’anno ha cominciato l’avventura al Serale con la sua solita schiettezza. Non si risparmia mai nei suoi giudizi, probabilmente arriverà allo scontro con qualche concorrente anche quest’anno ma spesso sono dei consigli da cui partire per migliorare. Ne sa qualcosa Martina Beltrami, che dopo aver rotto il ghiaccio con il duetto con J-Ax è stata criticata dai tre giudici di Amici 19. Il cantante ha voluto ringraziare la concorrente: “Grazie a Martina, non è facile condividere con me questo pezzo. Lei lo ha fatto con grandissimo rispetto e mettendoci dentro emozione”. Maria De Filippi ha subito chiesto l’opinione di Gabry Ponte, e Vanessa Incontrada, che pure hanno trovato delle pecche nell’esibizione di Martina.

Ma ben più duro è stato invece il giudizio di Loredana Bertè su Martina ad Amici. La giudice ha esordito così: “Intanto ha stonato. Eh sì, le stonature non si possono mascherare. Dovresti invece che lamentarti rimboccarti le maniche. A rappare non ci hai nemmeno provato. Hai stonato e basta. Questo basta solo per giustificare nemmeno il tuo atteggiamento”. Nella seconda parte del giudizio ha aggiunto: “Però puoi sempre migliorare perché siamo ancora agli inizi. Cerca di darti di più e di affrontare le cose con meno paura. Non avere paura di rappare!”. Non ci sarà tempo però per Martina: è stata eliminata nella prima puntata del Serale. Ma Loredana non ci è andata leggera neanche con Francesco prima di Martina, e ha avuto qualcosa da rimproverare pure a Gaia e nel secondo girone anche contro Giulia Molino

Giulia ha cantato Cu’ mme, brano che hanno portato al successo Mia Martini e Roberto Murolo. La mente di Loredana Bertè è corsa subito a loro e alla sua mai dimenticata sorella, proprio per questo non è stato semplice dare un giudizio. Dopo questa breve introduzione, però, Loredana non ci è andata leggera con Giulia: “Hai sbagliato perché non hai finito le note basse, per poi esplodere totalmente con un dolore e un sentimento che ti deve spaccare il cuore. Così è cantato questo brano. Hai fatto un’esibizione a metà, senza cuore”. Rudy Zerbi è intervenuto per difendere Giulia e dicendo che una ragazza dell’età di Giulia ha di sicuro un sentimento e un’intensità diversa rispetto a Mia Martini. La Bertè non si è lasciata intimorire: “Le note sono note, devi rispettare l’autore. Non ha stonato, non ha fatto le note basse”.

E Rudy ancora ha replicato: “Tu hai parlato di interpretazione. Lei ha fatto l’interpretazione di una ragazza di 20 anni”. Poi la palla è tornata alla cantante: “Una ragazza della sua età che ha fatto le note sbagliate e non ha fatto il dolore, lo struggimento, la ferita che si ha dentro. Non lo ha fatto”. Anche Anna Pettinelli ha difeso Giulia: “È una canzone dolorosa per Loredana, forse non riesci a giudicarla con serenità. Sei sicura?”. Nulla da fare, Loredana non ha cambiato idea: “Lei non si è data totalmente, non si è data per niente. L’ha cantata così”.













Gossipetv.com