Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia di “Uomini e Donne” in attesa del primo bebè

L’annuncio sui social: “È iniziato un nuovo viaggio, il più bello”

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo attraverso un post pubblicato sui rispettivi profili social è la stata la stessa coppia, che si è conosciuta e innamorata all’interno della trasmissione di Maria de Filippi “Uomini e donne”. Una lieta notizia a commento di una serie di scatti fotografici in bianco e nero.

L’ANNUNCIO

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello”, hanno scritto su Instagram, con le foto del pancino dell’influencer in bella vista. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno aggiunto: “Presto in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”, riferendosi alla loro famiglia che comprende anche due cani. Parole d’affetta sui social sono arrivate da Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zenga, Alba Parietti, Stefania Orlando.

INSIEME DA 4 ANNI

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a “Uomini e Donne” e sono insieme dal 2019. Inseparabili da 4 anni, in un’intervista a “Verissimo” nel 2021 non avevano nascosto il loro desiderio e Andrea aveva raccontato “Per il matrimonio c’è tempo, siamo giovani. Ma allo stesso tempo vorrei sposarmi prima dei trenta per non essere troppo grande. Mi piacerebbe essere un papà giovane”.