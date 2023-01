Love Story tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso? L’imprenditore rompe il silenzio: “L’unico legame che ho è con mio figlio”

Ormai da qualche settimana girano voci sul presunto flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore, che sarebbero stati visti insieme a Milano. Fino ad ora nessuno dei due protagonista aveva proferito parola riguardo i presunti rumors. Briatore, a quanto pare, ha deciso di rompere il silenzio e attraverso un’intervista ha dichiarato:

“Una love story in corso tra me e Barbara D’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Una risposta piuttosto vaga che non placa la curiosità del pubblico e che non nega ma non conferma neppure le voci sulla loro presunta relazione e che in un certo senso ricorda molto quanto affermato in precedenza dalla D’Urso che, nell’ultima puntata del 2022 di Pomeriggio Cinque, aveva laconicamente detto che gli unici suoi amori della sua vita sono i figli Giammauro ed Emanuele.

Le voci su una presunta relazione tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso si sono accese a causa di una fotografia pubblicata sul settimanale Diva e Donna che ritraeva i due all’interno di un albergo di lusso di Milano. Di quello che è successo quella sera si sa pochissimo: pare che i due siano entrati separatamente nell’albergo, proprio per non dare nell’occhio. Flavio Briatore e Barbara D’Urso avrebbero poi cenato insieme, forse per una cena di lavoro, forse no, magari solo in qualità di buoni amici. Quello che però ha suscitato maggiore curiosità sulla vicenda è il fatto che entrambi abbiano cercato di sfuggire all’occhio dei fotografi, forse nel tentativo di depistarli, e non abbiano poi fatto nessun riferimento all’incontro sui rispettivi social. Sarà amore? Al momento nessuno può dirlo. Quel che è certo, però, è che la conduttrice Mediaset ha espresso un certo apprezzamento nei confronti di Briatore durante la sua trasmissione televisiva: “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato” si era lasciata sfuggire nel 2020.