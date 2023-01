È ufficiale, SKAM 6 Italia si farà

Netflix ha confermato ufficialmente con un messaggio sui social che la sesta stagione della serie italiana si farà

I prossimi episodi di Skam arriveranno su Netflix (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), stando alle ultime notizie pubblicate sui social dalla piattaforma streaming. Il prodotto targato Cross Productions tornerà sul piccolo schermo con una sesta stagione che ritroverà i giovani protagonisti romani intenti a vivere le loro vite tra storie d’amore, soddisfazioni personali, sogni per il futuro, dinamiche familiari e delusioni. Ancora non si sa chi sarà questa volta il protagonista centrale ma qualcuno ha ipotizzato che si tratti di Silvia, il personaggio interpretato da Greta Ragusa. Come prime anticipazioni i creatori hanno parlato di qualche new entry e che si parlerà sempre di liceali perché “una richiesta esplicita della Norvegia”.

SKAM ITALIA: DI COSA SI TRATTA?

Nato come esperimento, Skam ha riscosso un grande successo soprattutto per il suo linguaggio social che si sposa perfettamente con l’attualità del target a cui si riferisce. Una serie teen e giovane il cui format è nato nel Nord Europa, in Norvegia, per poi avere la sua versione tutta italiana, ambientata a Roma. L’idea originaria di Julie Andem ha trovato anche nel nostro paese una formula vincente con un pubblico che si è sentito coinvolto nelle storie dei protagonisti guidati da Ludovico Bassegato e Alice Urciuolo. Dal suo esordio nel 2018, Skam è ormai una produzione di successo che Netflix ha conquistato subentrando anche come produttore. In relazione all’idea di Skam 6, Bassegato aveva dichiarato in un’intervista: “La cosa più importante non è cercare delle formule, quello che conta è la storia che eventualmente vorremmo raccontare e in base al tipo di storia capiremo come raccontarla, senza stabilire percentuali di nuovi e vecchi personaggi. Quello che conterà sarà sempre e comunque la storia”.

LA QUINTA STAGIONE COME CI AVEVA LASCIATO?

In Skam 5, per la regia di Tiziano Russo, i vari episodi si erano concentrati su tematiche importanti come il body shaming. Al centro il personaggio di Elia, interpretato da Francesco Centorame, che come ragazzo bianco, eterosessuale e cisgenger è privilegiato all’interno della società, ma si sente insicuro per le dimensioni del suo pene. Ancora una volta la serie è stata recensita positivamente e si è trovata al centro anche di alcune polemiche, ma comunque al passo con un quadro generazionale dei giovani di oggi. Nel cast Beatrice Bruschi, Federico Cesari, Giancarlo Commare, Rocco Fasano, Ibrahim Keshk, Martina Lelio, Ludovica Martino, Mehdi Meskar, Greta Ragusa, Ludovico Tersigni, Pietro Turano, Nicholas Zerbini, Lea Gavino e Nicole Rossi.