Avatar – La via dell’acqua ha superato anche gli incassi di Avengers Infinity War

Avatar – La via dell’acqua ha superato la pellicola dei fratelli Russo puntando ora al quarto posto di Star Wars: Il risveglio della Forza

Nuovo traguardo raggiunto dall’ultima fatica cinematografica di James Cameron. Il regista canadese è ufficialmente divenuto il primo ad aver firmato tre pellicole sopra i due miliardi di dollari di incassi e presenti nella Top5 dei film con il maggior botteghino di sempre. Avatar – La via dell’acqua ha infatti scalzato Avengers: Infinity War collocandosi dietro Star Wars: Il risveglio della Forza.

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA, QUINTO POSTO NELLA CLASSIFICA GENERALE

Non tende ad arrestarsi il successo del sequel del film uscito nel 2009 e arrivato al primo posto delle pellicole con il più alto incasso di sempre. Avatar – La via dell’acqua ha superato Avengers: Infinity War grazie ai momentanei 2.054.734.732 di dollari contro i 2.048.359.754 del lavoro diretto dai fratelli Russo.

Avatar – La via dell’acqua punta ora al quarto posto che vede Star Wars: Il risveglio della Forza e i suoi 2.068.223.624 di dollari.

Questa la Top5 dei film con i maggiori incassi di sempre nella storia del cinema:

Avatar: 2.922.917.914 di dollari Avengers: Endgame: 2.797.501.328 di dollari Titanic: 2.187.535.296 di dollari Star Wars: Il risveglio della Forza: 2.068.223.624 di dollari Avatar – La via dell’acqua: 2.054.734.732 di dollari

In attesa dei risultati finali del botteghino di Avatar – La via dell’acqua, James Cameron ha conquistato nuove candidature agli Academy Awards. Infatti, la pellicola è stata nominata in ben quattro categorie: Miglior film, Miglior sonoro, Miglior scenografia e Migliori effetti speciali.

Parallelamente cresce l’attesa per il terzo film del franchise, di cui James Cameron ha svelato i primi dettagli nell’intervista rilasciata a Edith Bowman alla quale ha annunciato il passaggio di testimone della narrazione da Jake Sully al figlio Lo’ak.