Uomini e Donne, anticipazioni è guerra tra Matteo Ranieri e Armando Incarnato

Secondo gli aggiornamenti, i due si sono affrontati ancora a causa dell’avvicinamento che il cavaliere napoletano ha cercato con Denise Giulia Mingiano.

Nel corso delle precedenti puntate, a Matteo aveva dato molto fastidio che Armando si fosse avvicinato alla corteggiatrice chiedendole di restare anche se Denise non ha manifestato alcun interesse nei confronti del cavaliera campano. Sembra dunque che Armando abbia tentavo nuovamente di riavvicinarsi a Denise suscitando il disappunto di Ranieri.

Quando è terminata la registrazione precedente, il cavaliere napoletano avrebbe cercato di conversare nuovamente con la Mingiano. Nel frattempo, Matteo Ranieri ha avuto comunque un chiarimento con Denise ed è uscito in esterna con Federica Aversano. Luca Salatino prosegue con il suo percorso e continua a conoscere Lily ed Eleonora. Nonostante le segnalazioni con quest’ultima, Luca non si è tirato indietro con la corteggiatrice.



Nel corso della registrazione di oggi, si è parlato anche di Gemma le cui conoscenze non proseguono nel migliore dei modi come con il cavaliere Massimiliano. Questo ha dato vita a un nuovo sfogo contro Tina Cipollari e Nadia Marsala. Quest’ultima continua a frequentare Massimiliano mentre, Ida Platano, ha chiuso la conoscenza con Andrea.



