Macaulay Culkin aka Kevin di Mamma ho perso l’aereo si sposa

Le congratulazioni sono d’obbligo per le ex star bambine Brenda Song e Macaulay Culkin, la coppia più discreta di Hollywood infatti si sarebbe fidanzata. Le star di Disney Channel e Mamma ho perso l’aereo non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia, ma fonti vicine alla coppia hanno confermato il fidanzamento al magazine People e l’attrice è stata avvistata con un anello di diamanti all’anulare lunedì 24 gennaio mentre passeggiava per le strade di Beverly Hills.

I due attori si sono conosciuti sul set di Changeland nel 2017 e da allora non si sono mai lasciati. Nell’aprile dello scorso anno hanno accolto il loro primo figlio, una bambina, Dakota, che ha preso il nome dalla sorella di Macaulay Culkin, scomparsa nel 2018. Oltre a confermare la nascita, tuttavia, hanno tenuto per sé tutti i dettagli della loro nuova famiglia, lasciando cadere ogni tanto piccoli indizi qua e là in varie interviste o post su Instagram. “Pochissime cose ci portano fuori casa e lontano da nostro figlio”, ha scritto Brenda Song in un post su Instagram a novembre, insieme a una foto di lei e Culkin con la mascotte dei Rams.



I due sono stati avvistati per la prima volta insieme al Craig’s di Los Angeles, un ristorante italiano noto per i suoi avvistamenti di celebrità. La coppia ha mantenuto un profilo per lo più basso, menzionandosi nelle interviste o nel caso dell’attrice nei post di compleanno di Instagram. “Buon 40° compleanno a questo essere magico”, ha scritto Brenda Song nella didascalia. “Il mio unicorno che non avrei mai pensato potesse esistere, sono la persona più fortunata del mondo perché sono amata da te”, ha aggiunto l’attrice.



Nel 2018, Culkin ha parlato delle sue intenzioni di costruire una famiglia con Brenda Song durante un’apparizione nel podcast The Joe Rogan Experience, dicendo che voleva “avere dei bambini”. L’ attore di Mamma ho perso l’aereo ha continuato, dicendo che lui e Song hanno “una bella vita”. Sarà il primo matrimonio per l’attrice, mentre Culkin è stato già precedentemente sposato con Rachel Miner, dal 1998 al 2002. Nell’attesa di scoprire di più sulla celebrazione, a noi non resta che fargli tante congratulazioni.



elle.com