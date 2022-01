Horizon Forbidden West è pronto al lancio: completato lo sviluppo della prossima esclusiva PlayStation

Guerrilla Games ha confermato la fine dei lavori per l’attesa avventura di Aloy nell’Ovest Proibito: il team olandese ha mostrato anche la versione PS4 del gioco di ruolo



È un gran momento per i possessori di console PlayStation: Guerrilla Games ha confermato infatti la conclusione dello sviluppo di Horizon Forbidden West, secondo capitolo della saga con protagonista la cacciatrice Aloy che, il prossimo mese, arriverà su entrambe le piattaforme domestiche di Sony per deliziarci con una nuova avventura nelle selvagge terre dell’Ovest Proibito.

Sulle pagine di PlayStation Blog, l’executive producer di Guerrilla, Angie Smets, ha condiviso nuovi dettagli sull’atteso sequel di Horizon Zero Dawn, mostrando anche i primi estratti di gameplay del gioco in azione su PS4 Pro.



Il team di sviluppo ha preferito infatti i fan che non sono riusciti ancora a mettere le mani sulla console next-gen PS5, confermando che Forbidden West funzionerà alla grande anche sulle piattaforme di scorsa generazione.

La software house ma presentato alcuni frammenti di gioco sulla versione potenziata di PS4, evidenziando le (ovvie) differenze dal punto di vista grafico rispetto alla versione PS5, ma ribadendo che Forbidden West sarà comunque uno dei titoli più belli da vedere sulla console di scorsa generazione del colosso nipponico.



Oltre a una resa estetica inferiore di questa versione rispetto a quella next-gen, l’aspetto più evidente sembra essere il frame-rate, che dovrebbe essere sostanzialmente dimezzato rispetto all’edizione per PlayStation 5. Ciò permetterà agli sviluppatori di mantenere una fluidità costante in un mondo, quello di Forbidden West, che si prospetta ancora più grande di quello già visto ai tempi di Zero Dawn.



Tra nuovi equipaggiamenti, armi inedite, creature meccaniche e tribù da scoprire, Forbidden West continuerà il viaggio di Aloy intrapreso nel 2017, quando gli autori di Killzone hanno lanciato il loro nuovo franchise su PS4: l’epopea nel mondo post-postapocalittico di Guerrilla arriverà su entrambe le console di Sony il 18 febbraio e si prospetta come una delle più importanti produzioni di un 2022 davvero ricchissimo di grandi uscite.