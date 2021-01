“Torno a vivere in Italia”: nell’ultimo appuntamento i globtrotter Simone e Anna arrivano a Trento

Termina il viaggio di Simone e Anna per incontrare tanti italiani che, dopo esperienze di lavoro all’estero, hanno scelto di rientrare nel nostro Paese per realizzare nuove opportunità, invertendo il trend dei “cervelli in fuga”.

Lunedì 1° febbraio alle ore 21.10 su laF (Sky 135) fanno tappa a Trento i globetrotter Simone Chiesa e Anna Luciani, protagonisti di “Torno a vivere in Italia”, nuova produzione della TV di Feltrinelli realizzata da EiE Film alla scoperta degli “italiani di ritorno”, donne e uomini che hanno riportato nel nostro Paese le competenze acquisite all’estero.

A bordo del camper rosso “Mr. Falcon” ed equipaggiati di zaino e videocamera, Anna e Simone terminano il loro viaggio lungo il nostro Paese alla scoperta del fenomeno opposto dei “cervelli in

fuga”. Dopo una tappa iniziale ad Arte Sella (Borgo Valsugana), museo a cielo aperto dove varie forme d’arte e natura si fondono da più di 30 anni, i globetrotter incontrano alcuni professionisti che hanno scelto Trento e la sua provincia per far rientro in patria: Andrea, nato e cresciuto in Toscana, dopo l’esperienza a Boston e un importante premio in denaro messo a disposizione dall’Armenise-Harvard Laboratory of Cancer Biology & Genetics, apre il suo laboratorio di ricerca al centro di biologia integrata dell’Università di Trento dove prosegue gli studi sul tumore alla prostata. Damiano, dopo gli anni trascorsi in Svizzera, corona il suo sogno di tornare in Italia e avviare una sua attività da allevatore e casaro nel piccolo borgo

di Valdaone, dove produce formaggi, burro e yogurt per la vendita diretta e in estate gestisce una malga. Cristina, dopo 16 anni di esperienza in Catalugna al Museo Dalì e alla Tate Modern di Londra, lavora nel settore museale grazie a “Machineria”, società di consulenza che racconta il patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. Lara, infine, dopo gli anni trascorsi come performer a Londra e Berlino, è una ballerina e insegnante di lingue a Baselga di Piné e si occupa della preparazione degli atleti della squadra di pattinaggio artistico su ghiaccio.

“Torno a vivere in Italia” è un format originale laF (Sky 135) realizzato da EiE Film con 10 episodi da 30 minuti ciascuno, disponibile on demand su Sky e su Sky Go.