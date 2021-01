Rete 8, nuovo appuntamento con Interno 8

L’esilarante ironia del doppiatore Fabio Celenza e l’elegante potenza musicale della cantante Ilaria Pilar Patassini saranno al centro di una nuova puntata di “Interno 8”, in onda, venerdì 29 gennaio, alle 21, su Rete8, rete8.it e sulla pagina Facebook di Rete8 (facebook.com/ Rete8). Con l’abruzzese Fabio Celenza ripercorreremo la sua fortuna storia professionale, a partire dal diploma preso al Conservatorio di Pescara, passando per i suoi video doppiati e diventati da subito virali, per arrivare alla sua presenza fissa in programmi televisivi di successo. Percorso che lo ha portato a raccogliere migliaia di follower e iscritti sulle sue pagine social, dove campeggiano i suoi divertenti video. La romana Ilaria Pilar Patassini, invece, ha all’attivo quattro album che, insieme ai tanti live, hanno fatto di lei una delle cantanti più stimate del panorama musicale italiano. Conduce Paola De Simone.