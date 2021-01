Luca Guadagnino di nuovo sul set con Timothée Chalamet

Luca Guadagnino progetta un nuovo film con lo stesso interprete di Chiamami col tuo nome, Timothée Chalamet. Per Bones & All, questo il titolo del progetto, il regista italiano avrebbe intenzione di coinvolgere anche l’attrice canadese Taylor Russell, vista nella serie Lost in Space e nel film Escape room. Secondo Deadline, la sceneggiatura sarebbe firmata da Dave Kajganich, che ha già lavorato con Guadagnino per A Bigger Splash, il film del 2015 con Tilda Swinton e Ralph Fiennes, presentato alla Mostra di Venezia. Si ignora ancora la data di inizio delle riprese. La trama è avvolta nel mistero, il film è infatti ancora in fase di scrittura. Si è appreso soltanto che si tratta di una storia d’amore con tinte horror che vede al centro i due protagonisti, Chalamet e Russell. Dopo il successo di Chiamami col tuo nome, Chalamet e Guadagnino hanno più volte considerato progetti per poter collaborare di nuovo, senza però riuscire a far coincidere i loro impegni compreso un possibile sequel della storia d’amore tra Elio e Oliver a partire dal nuovo libro di André Aciman. Stavolta sembra la volta buona. Il loro primo film insieme, che valse l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale a James Ivory, ottenne diverse candidature tra le quali quelle come Miglior attore per Chalamet e per il Miglior film.

