È morta Cicely Tyson, prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar alla carriera

L’attrice si è spenta a 96 anni, da quanto si apprende per cause naturali. Figlia di genitori emigrati dai Caraibi, Cicely Tyson ha portato avanti una determinata battaglia contro il razzismo nel cinema. Recentemente è stata un volto noto della serie tv ABC “Le regole del delitto perfetto”, dove interpretava la madre della protagonista Annalise Keating. Nel 2018 è stata la prima attrice afroamericana a vincere l’Oscar alla carriera, elevandosi a vera e propria icona nel mondo del cinema e non solo. Il ricordo di Michelle Obama: “Mi ha ispirato a camminare un po’ più in alto”.

È morta Cicely Tyson, la prima attrice afroamericana a vincere, nel 2018, l’Oscar alla carriera. È morta a 96 anni, da quel che si apprende per cause naturali. Lo ha annunciato il suo manager Larry Thompson. Figlia di genitori emigrati dai Caraibi, Cicely Tyson ha portato avanti durante la sua carriera una determinata battaglia morale contro il razzismo nel cinema. Rifiutando di interpretare ogni ruolo che potesse essere denigratorio rispetto alle donne di colore.

Sbarcata ad Hollywood con il suo indimenticabile ruolo in “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno” del 1991, la carriera di Cicely Tyson affonda le radici nel teatro di Broadway, dove ha sempre portato avanti la causa contro il razzismo e l’ingiustizia sociale nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda il cinema, una tappa importante della sua carriera lunga 70 anni è stata prima la candidatura agli Oscar, nel 1973, per il film “Sounder“, dramma di Martin Ritt, poi con la conquista della statuetta nel 2018, con il primo Oscar alla carriera consegnato ad un’attrice di colore. Più recentemente Cecily Tyson è stata un volto noto della serie tv ABC “Le regole del delitto perfetto” (2014), trasmessa in Italia su Netflix, dove interpretava la madre della protagonista Annalise Keating, l’avvocato e docente di diritto penale che affronta un piano omicida con l’aiuto di cinque brillanti studenti scelti per assisterla nei casi giudiziari.

Michelle Obama ricorda Cicely Tyson

Il mondo del cinema e non solo piange la scomparsa di Cicely Tyson, che oltre ad essere un’attrice è stata una vera e propria icona nella battaglia per i diritti delle donne afroamericane. Appresa la sua scomparsa, Michelle Obama ha pubblicato su Instagram un post in suo omaggio:

Ciò che mi colpiva ogni volta che passavo del tempo con Cicely Tyson non era necessariamente il suo potere stellare – anche se era abbastanza evidente – era la sua umanità. Solo camminando in una stanza, aveva questo modo di elevare tutti quelli che la circondavano. Lei era la personificazione della bellezza, della grazia, della saggezza e della forza, portando avanti una fiamma che non solo l’ha guidata per 96 anni di cammino, ma ha illuminato la strada per tanti di noi. Mi mancherà molto, ma sorrido sapendo quante persone ha ispirato, proprio come me, a camminare un po’ più in alto, parlare un po’ più liberamente e vivere un po’ più come Dio intendeva.

Il cast de “Le regole del delitto perfetto” omaggia Cicely Tyson

L’intero cast della serie tv targata ABC piange l’attrice scomparsa Cicely Tyson. Da Karla Souza nei panni di Lauren, ad Aja Naomi King che interpreta Michaela. Emozionato il ricordo da parte di Viola Davis, l’attrice protagonista della serie nei panni dell’avvocato Annalise Keating. “Sono devastata”, scrive su Instagram:

Il mio cuore è rotto. Ti ho amata così tanto, eri tutto per me. Mi hai fatto sentire amata e valorizzata in un mondo dove c’è ancora un mantello di invisibilità per noi ragazze di colore. Mi hai dato il permesso di sognare, perché era solo nei miei sogni che potevo vedere le mie potenzialità. Non ero pronta a vederti diventare il mio angelo. Ma capisco anche che resterai in vita fino a quando lo saranno le persone che portano con sé il tuo ricordo. Sarai immortale.Grazie per avermi cambiato la vita. Grazie per i nostri lunghi discorsi. Grazie per avermi amata.

Giulia Turco, Fanpgae.it