Rai3, stasera torna “Chi l’ha visto?”

Giusy Ventimiglia è stata uccisa. C’è una svolta nelle indagini sulla scomparsa della giovane donna di Bagheria. Ne parla “Chi l’ha visto?” nella puntata in onda in prima serata mercoledì 29 gennaio su Rai3 alle 21.20, condotta da Federica Sciarelli.

“Sono innocente” sostiene monsignor Paolo Piccoli condannato in primo grado per l’omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco. Don Piccoli, ospite del programma condotto da Federica Sciarelli, presenterà documenti e testimonianze inedite. Come sempre, nel corso della puntata, emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa.

