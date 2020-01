Canale 5, stasera Gerry Scotti leggerà la domanda da un 1 milione di euro a “Chi vuol essere milionario?”

Stasera, in prima serata su Canale 5, puntata imperdibile di “Chi vuol essere milionario?”: Gerry Scotti leggerà al concorrente la fatidica domanda da un 1 milione di euro. Non succedeva da 9 anni.



Riuscirà Enrico Remigio, giovane manager, (che nella scorsa puntata è arrivato alla domanda da 300.000 euro) a rispondere all’ultima domanda e a diventare milionario?



Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione 6 volte, e tre giocatori hanno risposto esattamente. L’ultima volta nel 2011. In caso di vittoria, Enrico Remigio diventerebbe il quarto concorrente della storia del quiz ad aver vinto il massimo del montepremi.