Nella puntata di Tutta Salute in onda domani, mercoledì 30 gennaio alle 10.40 su Rai3, si cercherà di capire come prevenire e curare il mal d’orecchio, un problema molto diffuso anche tra i bambini. Oltre l’80% della popolazione, infatti, ha avuto almeno un episodio di male all’orecchio entro i primi 5 anni di vita. In studio, ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, Antonio Minni, professore Associato di Otorinolaringoiatria dell’Università La Sapienza di Roma.Il pollo e il tacchino sono tra le carni bianche più presenti sulle nostre tavole. Quante volte a settimana possono essere consumate? Quali proprietà nutrizionali hanno? Se ne parlerà con la professoressa Maria Grazia Carbonelli, Direttore di Dietologia dell’Ospedale San Camillo di Roma.Le false informazioni sulla fertilità maschile sono molto più numerose di quanto si possa pensare. Spesso, poi, sono gli uomini che per un eccessivo pudore cercano risposte in internet invece che chiedere consiglio ad un esperto. Si cercherà di fare chiarezza con Fabrizio Iacono, professore Associato di Urologia presso l’Università Federico II di Napoli, ospite di Carlotta Mantovan.