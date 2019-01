Serena Rossi a Sanremo per cantare Mimì con Baglioni

Serena Rossi sarà ospite del festival di Sanremo. A quanto apprende l’AdnKronos, l’attrice, protagonista nei panni di Mia Martini del biopic ‘Io sono Mia’, che andrà in onda su Rai1 il 12 febbraio, dopo l’anteprima nelle sale del 14, 15 e 16 gennaio, dovrebbe salire sul palco per intonare, insieme al direttore artistico Claudio Baglioni, ‘Almeno tu nell’universo‘, che Mia Martini portò al festival di Sanremo esattamente 30 anni fa, nel 1989, vincendo il Premio della Critica. Il film tv ripercorre la vita dell’artista dalla voce inimitabile partendo proprio da quel Sanremo quando Mimì tornò sul palco dopo una lunga e ingiusta assenza.

Nel frattempo la Rai ha ufficializzato, come ospite musicale della kermesse, dopo Andrea Bocelli con il figlio Matteo, Antonello Venditti, Elisa e Giorgia, anche Alessandra Amoroso. Ma non ci sarebbero più dubbi anche sulla presenza di Luciano Ligabue, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi e Raf, che verranno probabilmente confermati nei prossimi giorni. Rimane concreta l’ipotesi di Ariana Grande come ospite internazionale, in grado, viste le sue origini italiane, di esaudire il desiderio di Claudio Baglioni, che vorrebbe da ogni ospite un omaggio alla musica italiana.

