Luciano Ligabue sarà super ospite al Festival di Sanremo 2019

Il rocker sarà la sorpresa di questo Festival di Sanremo. Il suo nome è stato tenuto top secret fino ad oggi, quando è stato avvistato entrare al Teatro Ariston per le prove

Dopo cinque anni Luciano Ligabue torna al Festival di Sanremo (dal 5 a 9 febbraio) in qualità di super ospite.

La notizia è stata tenuta segreta sino ad oggi, quando il rocker è stato avvistato entrare al Teatro Ariston per le prove. Non si sa ancora in quale serata canterà, ma c’è chi scommette che sarà o per la prima o per la finalissima. Il nome di Ligabue si aggiunge ai già annunciati Andrea Bocelli con suo figlio Matteo, Giorgia, Elisa, Antonello Venditti e Alessandra Amoroso. Dovrebbe essere presente anche Eros Ramazzotti con Luis Fonsi. Intanto vige il massimo riserbo sulla performance di Ligabue. Sicuramente canterà il singolo “Luci d’America”, il nuovo singolo contenuto nel dodicesimo disco di inediti dal titolo “Start” che uscirà l’8 marzo. Claudio Baglioni potrebbe intervenire e interagire sul palco, cimentandosi in una delle canzoni del repertorio di Liga.

Il rocker dopo Sanremo sarà impegnato nella grande macchina promozionale del nuovo album, prodotto da Federico Nardelli, mentre il 14 giugno allo Stadio San Nicola di Bari prenderà il via lo Start Tour 2019. Non mancheranno tappe a Milano (il 28 giugno allo Stadio San Siro) e Roma (all’Olimpico il 12 luglio) per il gran finale.

Andrea Conti, il Giornale