Corona: “Mi portavano ragazze per far sesso. Così ho conosciuto la Provvedi”

Corona racconta come ha conosciuto Le Donatella: “In comunità mi portavano ragazze per farmi fare sesso”

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Si sarebbero conosciuti tra le mura della comunità Exodus che ospitò l’ex fotografo dei vip dopo il carcere.

E lei era una delle ragazze portate lì proprio per permettere a lui di far sesso.

È la clamorosa rivelazione che Corona fa nel suo libro “Non mi avete fato niente”. “Il magistrato mi diede la possibilità di ricevere persone in comunità. La mia migliore amica mi portò una serie di ragazze per farmi riprendere l’attività sessuale che in carcere avevo perso”, scrive. In questo modo – racconta ancora – “mi sono scop…o una serie di ragazze mie fan”. “La maggior parte sono famose, celebrità del piccolo schermo perché hanno partecipato a L’Isola dei Famosi o scrivevano su blog, ragazze che desideravano scop…i Fabrizio Corona recluso in comunità come se fosse una perversione sessuale”, sottolinea ancora.

E tra queste c’erano anche Le Donatella, le cantanti che hanno vinto un’edizione del reality show di Mediaset e che si sarebbero rivolte a lui per cercare un rilancio. “Tra le ragazze che mi presenta e che cercano in me delle opportunità lavorative ci sono le Donatella”, dice ancora Corona, “Anche se sono molto piatte propongo alle due ragazze di farsi fotografare per Playboy. Una sera Silvia mi chiede se può dormire da me, accettando commetto un reato perché è vietato avere ospiti dopo un certo orario, ma non me ne frega un ca…o. Così decido di fare sesso con lei. Da quel momento iniziamo a fare coppia fissa”.

Insomma, la burrascosa relazione tra i due sarebbe iniziata così. Ma nel frattempo l’ex re dei paparazzi avrebbe avuto una serie di amanti, come – sostiene lui stesso – Mariana Rodriguez e Ginevra Rossini, ma anche Malena, Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e Taylor Mega.

Luisa De Montis, il Giornale