TV Sorrisi e Canzoni premia Checco Zalone con un Telegatto

Checco Zalone, in tour fino ad agosto con il nuovo ‘Amore + IVA’ è stato premiato da Tv Sorrisi e Canzoni con il nuovo Telegatto. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore di Sorrisi, Aldo Vitali, all’artista in occasione del suo ritorno a teatro dopo 11 anni, “per la sua bravura artistica, che sa far ridere il pubblico, ma anche fornire spunti di riflessione”.

“Checco fa il ‘solletico al cervello’ è un artista che con la sua ironia fa ridere ma anche pensare e riflettere molto”, ha dichiarato Aldo Vitali, che ha premiato Checco Zalone sul palco al termine dello spettacolo in una delle serate al Teatro Arcimboldi di Milano. “Che sorpresa!” ha reagito Checco Zalone, ringraziando per il premio anche tutti i suoi fan che da sempre lo seguono, dal cinema al teatro.

Nel corso della serata Tv Sorrisi e Canzoni ha consegnato un Telegatto – che quest’anno, in occasione dei 70 anni del magazine, è diventato un’opera d’arte green firmata Cracking Art – anche a Lucio Presta, per la sua carriera da manager, imprenditore e produttore televisivo italiano nonché organizzatore generale dello spettacolo di Checco Zalone, prodotto da Niccolò Presta.