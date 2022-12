Stranger Things, il primo spin-off sarà animato e ambientato a Tokyo

L’indiscrezione lanciata dal sito What’s on Netflix ha subito ottenuto grande attenzione mediatica, ma al momento la notizia non ha trovato alcun riscontro nelle fonti ufficiali

Il sito What’s on Netflix ha annunciato che la piattaforma di streaming starebbe lavorando a uno spin-off animato di Stranger Things ambientato negli anni ’80 a Tokyo. Al momento Netflix non ha confermato tale indiscrezione mantenendo il massimo riserbo sulla questione, il titolo del lavoro sarebbe Stranger Things Tokyo.

STRANGER THINGS TOKYO, I DETTAGLI DEL POSSIBILE SPIN-OFF

Stranger Things è indubbiamente una delle produzioni più popolari di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La quarta stagione della serie ha riscosso grande successo a livello internazionale preparando il pubblico alla quinta e ultima stagione, la cui data di distribuzione non è stata però ancora annunciata. L’unica informazione rivelata è il titolo del primo episodio, ovvero ‘Chapter One: The Crawl’.

Venendo ora a quanto riportato da What’s on Netflix, il sito ha rivelato che i fratelli Duffer starebbero lavorando al primo di una serie di spin-off intitolato Stranger Things Tokyo.

Lo sviluppo del progetto avrebbe avuto inizio nei primi mesi del 2021 e i protagonisti sarebbero due gemelli amanti dei videogame; la storia sarebbe ambientata nella Tokyo degli anni ’80.

Inoltre, il magazine ha riportato una possibile sinossi del lavoro, la cui durata sarebbe di sei ore: “Un incontro con il Sottosopra si rivela una grande avventura per dei fratelli gemelli amanti dei videogame che vivono nella periferia di Tokyo degli anni ’80”.

Non resta che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.