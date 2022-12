Sanremo 2023, Silvia Toffanin declina l’offerta: “Impegnata con ‘Verissimo’”

Fonti Mediaset hanno confermato che l’offerta alla conduttrice di “Verissimo” era stata fatta

A Sanremo 2023 non ci sarà Silvia Toffanin. In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione al Festival della conduttrice di “Verissimo“, fonti Mediaset precisano che non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico, si apprende, Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche