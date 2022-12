E’ morto Stephen Greif, attore di “The Crown”

E’ scomparso all’età di 78 anni, era conosciuto anche per il ruolo nel dramma cult di fantascienza “Blake’s 7”

Stephen Greif, conosciuto per i suoi ruoli in “The Crown” e nel dramma cult di fantascienza “Blake’s 7”, è morto all’età di 78 anni. La notizia è stata resa pubblica poche ore dopo la sua scomparsa dai suoi agenti. L’attore ha interpretato il presidente della Camera Sir Bernard Weatherill durante la quarta stagione di “The Crown” nel 2020. Precedentemente aveva vestito i panni del malvagio comandante spaziale Travis nella serie di fantascienza della fine degli anni Settanta, un personaggio famoso per la sua benda sull’occhio e il braccio con la protesi.

Nato a Sobridgeworth, nell’Hertfordshire, Stephen Greif ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Ed è diventato un membro della National Theatre Company all’Old Vic e Southbank.

L’attore ha conosciuto il successo recitando al fianco di Robert Lindsay nella famosissima sitcom “Citizen Smith”, dove interpretava il losco proprietario di un pub, Harry Fenning.

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere che Stephen Greif ci ha lasciato. Solido come la roccia, con una voce liquida… Quando si trattava di interpretare i cattivi, non era secondo a nessuno. Il suo spirito acuto gli hanno fatto provare piacere anche nella regia. Grazie per il divertimento Stephen”, ha scritto il collega e amico Barnaby Edwardssu Twitter.