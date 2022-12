Diletta Leotta presenta Loris Karius in famiglia

Il calciatore inglese ha raggiunto la conduttrice a Catania per le feste natalizie

Tra Diletta Leotta e Loris Karius procede tutto a gonfie vele. In queste ore il calciatore ha raggiunto la giornalista in Sicilia dove ha conosciuto in modo ufficiale tutta la famiglia riunita per le feste di Natale. La coppia ha postato un selfie al mare, baciati dal sole, con l’amatissimo cagnolino Lillo.

La bella conduttrice siciliana è infatti volata nella sua Catania per trascorrere il Natale in famiglia. E il portiere del Newcastle l’ha raggiunta appena ha potuto, mettendo fine così alla polemica che era sorta sui social con tantissimi follower che si chiedevano perché del calciatore non ci fosse traccia.

I due sono più innamorati che mai e lo scatto di Santo Stefano lo conferma. Ma la loro non è una vacanza qualunque, perché Diletta Leotta ha deciso di fare le presentazioni ufficiali, come però aveva già fatto con Can Yaman e Giacomo Cavalli. I due fanno quindi sul serio, quello che sembrava solo un flirt si sta pian pianino trasformando in una vera e propria storia d’amore. Prima hanno festeggiato da soli a Milano (il calciatore ha postato delle foto dalla casa della Leotta nel grattacielo milanese) e poi si sono riuniti con gli affetti più cari. D’altronde Diletta e Karius hanno in comune l’amore per il calcio, che li porterà sicuramente lontano.