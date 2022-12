Da Piero Angela alla Signora in Giallo, un anno di addii televisivi: ecco chi ci ha lasciato nel 2022

Tanti gli artisti, attori e personaggi legati alla televisione, che sono scomparsi

Dall’amatissimo Piero Angela alla mitica Signora in Giallo Angela Lesburny e ancora Bruno Arena del duo I Fichi d’India ma anche Donatella Raffai, Tony Binarelli e Betty White.

Sono tanti gli artisti, attori e personaggi legati alla televisione che sono scomparsi nel 2022.

Addio a Piero Angela, con lui la divulgazione scientifica è diventata popolare

E’ morta Angela Lansbury: “La signora in giallo” aveva 96 anni | L’omaggio di Rete4 con la storica prima puntata della serie

Bruno Arena, morto il comico dei Fichi d’India: aveva 65 anni

Addio a Tony Binarelli, morto a 81 anni il mago della televisione italiana

Addio a Donatella Raffai, è morta la conduttrice volto storico di “Chi l’ha visto?”

Addio a Betty White, la Golden Girl della tv americana arrivata alla soglia del secolo

Addio a Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi

Morto Jack Zoppi, storico collaboratore delle trasmissioni Mediaset

Morto Brad William Henke, star di “Orange Is the New Black” e “Lost

“NCIS”, morto lo storico regista Terrence O’Hara

Bob McGrath, morto l’unico umano dello show “Sesame street”

Leslie Jordan, addio all’attore di “Will & Grace”: morto a 67 anni in un incidente

Addio a Gino Cogliandro, comico dei Trettrè

Morta Nichelle Nichols, fu il tenente Uhura nella serie tv Star Trek