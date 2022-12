Caso vaccini, Amadeus: “A oggi Madame è ancora in gara a Sanremo 2023”

Il direttore artistico e conduttore del Festival ha escluso che per il momento ci siano gli elementi per non far partecipare la cantante alla prossima edizione. Intanto Madame sarà al Capodanno in piazza di Roma

Madame è ancora in gara tra i Big di Sanremo 2023. Lo dice Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, dopo la notizia delle indagini sulle false vaccinazione anti-Covid che vedono coinvolta la cantante vicentina. “In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio – ha detto intervenendo in una trasmissione radiofonica -. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano”.

Il nome di Madame, insieme a quello della tennista Camila Giorgi, è finito in un’inchiesta in cui sono entrambe indagate per falso ideologico. Avrebbe ottenuto il green pass grazie a falsi certificati di vaccinazione Covid fatti dalla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu. Subito il pensiero è corso alla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. L’esclusione non sarebbe automatica dal momento che Madame non essendo sotto contratto con la Rai non rientrerebbe nel codice etico della televisione pubblica.

Assessore Roma: “Madame sarà al concerto di Roma”

“Abbiamo appreso dell’indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di Capodanno al Circo Massimo ‘Rome Restarts 2023’ non cambia. Ci auguriamo, a ogni modo, che l’artista possa chiarire la sua posizione”. Lo ha detto l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato.