Aurora Ramazzotti, Natale con pancione: tra affetti e un anello tutto da scoprire

Giornate particolari quelle trascorse dalla ragazza circondata dai suoi affetti. E qualcuno sui social non ha potuto non notare il prezioso al dito…

Aurora Ramazzotti non dimenticherà questo Natale. Un Natale speciale perché vissuto nell’attesa del suo primo figlio e circondata da tutti i suoi affetti. Mamma Michelle Hunziker che non perde occasione per posare la mano sul pancione della figlia, quasi più emozionata e impaziente di lei per questo nuovo arrivo. E poi il compagno Goffredo Cerza e i genitori di lui, con cui ha festeggiato in questi giorni a Roma. “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho abbandonati da mo’” ha scritto lei ironicamente. Ma qualcuno ha puntato l’attenzione soprattutto su un anello al dito ipotizzando persino nozze in vista.

Un Natale d’amore e di dolcezza. Non solo per i “nove panettoni” che Aurora Ramazzotti dice di aver provato, scatenando la preoccupazione di diversi follower che la invitano a stare attenta ai troppi dolci e carboidrati. Ma soprattutto per gli affetti di cui la ragazza si è circondata in questi giorni natalizi.

Panettoni a parte molti hanno fatto cascare l’occhio sull’anello che spicca all’anulare sinistro di Aurora in una foto in cui è teneramente abbracciata con Goffredo. Se qualcuno ha pensato a un “semplice” (per quanto prezioso) regalo di Natale, la maggior parte ha abbracciato l’idea di un anello di fidanzamento, con matrimonio in vista.