“La Grande Storia – Anniversari”: 29 dicembre su Rai3

A dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il giorno di Natale del 2011, “La Grande Storia – Anniversari”, in onda mercoledì 29 dicembre alle 15.25 su Rai3, ricorda uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani, Giorgio Bocca. “Credo di aver fatto questo mestiere perché era l’unico che sapevo fare”, diceva di sé.



Dopo essere stato un importante comandante partigiano durante la Resistenza, avrebbe potuto scegliere la strada della carriera politica, ma preferisce invece dedicarsi alla sua passione di sempre, il giornalismo. Dalla Gazzetta del Popolo di Torino all’Europeo, dal Giorno a Repubblica, gli articoli di Giorgio Bocca impongono uno sguardo nuovo, sempre lucido e fuori dal coro, sulle mille contraddizioni del miracolo italiano, sulla mai risolta questione meridionale, sulle controverse stagioni degli anni di piombo e di tangentopoli.



La puntata, realizzata da Manuela Mattioli e commentata come sempre da Paolo Mieli, ripercorre la biografia pubblica e privata di uomo capace di fondere con maestria la capacità di descrizione del giornalista di razza e la tensione etica ereditata dalla sua formazione partigiana. Vedere le cose di persona, parlare e scrivere con chiarezza, essere di parte, sempre: la fedeltà di Giorgio Bocca a questi tre imperativi è ciò che ha fatto di lui uno dei testimoni simbolo di oltre cinquant’anni di vita civile italiana.