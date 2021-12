Effetto Kate Middleton, la canzone con Tom Walker scala le classifiche

Effetto Kate Middleton. Da quando ha fatto il suo ingresso in casa Windsor, la futura regina consorte riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca, che sia un vestito indossato durante uno shooting o un taglio di capelli sfoggiato per un incontro pubblico. Stavolta è andata oltre, applicando il suo super-potere persino all’universo musicale, interpretando un brano al pianoforte e lanciandolo in vetta alla classifiche.





Si tratta di For Those Who Can’t Be Here, il brano di Tom Walker suonato dalla duchessa durante Royal Carols: Together at Christmas, il concerto di Natale svoltosi all’Abbazia di Westminster. Kate, vera protagonista della serata, ha duettato insieme al cantautore britannico nel ricordo delle vittime del Covid: «Mi ha mandato una lettera di ringraziamenti, ma sono io che dovrei ringraziare lei», ha rivelato il musicista.

Nelle ultime ore, infatti, la canzone ha avuto un boom di ascolti: «È stata accolta benissimo e nelle graduatorie ha fatto un salto in avanti di ben 57 posizioni.Probabilmente adesso devo alla duchessa dei diritti d’autore», ha sorriso Walker. «Al di là degli scherzi, è stata un’esperienza meravigliosa e lei è stata davvero calorosa. Ha ringraziato ogni artista, ci siamo sentiti tutti parte di qualcosa di così speciale».



D’altronde Kate suona il pianoforte fin da bambina, coordinarsi con Tom non è stato poi complicato. «Certo, ci siamo incontrati prima del concerto e abbiamo fatto alcune prove», ha concluso il cantante. «Le ho dato una registrazione della traccia senza la parte del pianoforte, così che potesse esercitarsi. Ovviamente si è presa il suo tempo per impara



