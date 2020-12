Pierpaolo Pretelli non vuole sbagliare come con la Gregoraci: con Giulia Salemi cambia strategia, ecco cosa ha deciso

Pure la mora 27enne vuole andarci piano con l’ex velino, ma… Pure la mora 27enne vuole andarci piano con l’ex velino, ma…

Pierpaolo Pretelli non vuole sbagliare come ha già fatto con la Gregoraci nella Casa: con Giulia Salemi cambia strategia e frena, ma solo per essere sicuro dei suoi passi. L’italo-persiana gli interessa parecchio, il feeling è palpabile. E desidera approfondire, ma rispettando i tempi. Dopo il bacio chiarisce che vuole andarci piano. “Non voglio fare passi falsi”, confida a Mario Ermito e Andrea



Zenga. L’influencer 27enne dal canto suo vuole capire. A Tommaso Zorzi che la incalza per andare a dormire nel lettone dell’ex velino, Giulia dice: “Desidero prima vedere cosa accade in puntata”.

Pretelli ha baciato la Salemi sotto il vischio al GF Vip. Dopo il ‘bocca a bocca’, però, preferisce non compiere passi avventati, come aveva già fatto con Elisabetta Gregoraci: “C’è sempre quella paura di sbagliare, mentre con Elisabetta ero partito a cento proprio. Non mi frenavo in niente, anzi poi è arrivato un punto in cui pretendevo anche delle decisioni dall’altra parte”, spiega il bel 30enne.

Poi aggiunge: “Io non mi faccio condizionare dai giudizi, so io quello che vivo qui. Ma anche con Elisabetta, facevo quello che mi sentivo. Con Giulia sto decelerando un pochino dopo quello che ho fatto con Elisabetta, che sono andato come un treno e il treno ha deragliato”.

La Salemi gli piace moltissimo: “Con Giulia sto bene. Mi dà più certezze, ma anche Elisabetta lo faceva ma in modo più nascosto. Con Giulia c’è proprio la spensieratezza, la leggerezza di viverti giorno per giorno. Però non voglio fare passi falsi, non voglio fare un passo più lungo della gamba. Preferisco andare piano e non fare casini. Io il trasporto ce l’ho. Una base c’è”.

Quando i due gli domandano perché abbia tolto dalla sua stanza la foto che lo immortalava mentre baciava la Gregoraci nel gioco in piscina, chiarisce: “Lo ha fatto Stefania. Siamo tanti, non volevo si bagnasse. Il fatto di averla in camera non mi faceva nulla, nel senso è un bel ricordo e basta. Se l’ho fatto per rispetto di Giulia? No. L’ho tolta così”.

Presa da mille dubbi, anche Giulia Salemi non desidera correre. Tommaso Zorzi la punzecchia e la sprona a trasferirsi a dormire nel letto di Pier. L’italo-persiana dice di no: vuole aspettare la puntata del serale del reality show. “Vivi le tue storie in base a quello che pensano gli altri?”, le ribatte il 25enne. “Non è che dormo dall’oggi al domani nel letto di qualcuno, prima voglio capire le sue reazioni, può arrivare pure qualcosa dall’esterno….”, replica Giulia.

E continua: “Ci cerchiamo comunque vada, ho sempre fatto quello che mi andava. Voglio vedere cosa gli dicono dallo studio. Per lui è stata una settimana complessa, tra noi non c’è ancora qualcosa di definito”. Zorzi continua a ribattere, ma la Salemi chiarisce: “Non capisci cosa voglio dire. Anche 2 anni fa me ne dicevano peste e corna e poi ho sempre seguito il mio istinto”.

Nella Casa poi parla anche con Pier. I due si confrontano sul bacio, c’è stato ma sanno già che probabilmente ne arriverà un altro, ma dovrà essere ancora più vero, con maggiore trasporto. Piano, piano, però, senza correre troppo.





