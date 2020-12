Parla Loredana Bertè: “Con l’amore ho dato abbastanza, ma rimpiango non avere un figlio e…”

La cantante è reduce dal successo di The Voice Senior. E si confida a cuore aperto. Anche (ma non solo) sugli uomini…

Loredana Bertè parla di amore. Anzi, di amori. Ma anche dei suoi rimpianti, dei suoi grandi dolori, delle sue paure. Anzi, della sua unica paura. Che non ti aspetteresti mai…

AUTOSTIMA RITROVATA DOPO ANNI DA CASALINGA – Loredana Bertè parla all’indomani della conclusione dell’ultima trasmissione di cui è stata protagonista.



La prima edizione di The Voice Senior condotta magistralmente da Antonella Clerici, con ottimi ascolti, e che ha visto trionfare proprio il concorrente della Bertè, Erminio Sinni. E a Repubblica racconta come è riuscita a ritrovare l’autostima dopo anni da “casalinga disperata”.

“CON L’AMORE HO GIÀ DATO” – Loredana Bertè parla di The Voice Senior come una grande scommessa. Vinta, naturalmente: “A chi non farebbe piacere vincere una scommessa?”, esordisce con Repubblica. E si passa prestyo, inevitabilmente all’amore. Anzi, agli amori… Sarebbe pronta per un nuovo flirt? “Con l’amore ho già dato… L’ amore invade e finisce, come dice Djavan. Con Bjorn Borg, per dire, non ci siamo mai più visti né sentiti. Aripensarci mi sembra un’ altra vita proprio. Io che ho fatto “la casalinga disperata” a Stoccolma per sei anni”.

“L’ALTERNATIVA: ARCHEOLOGA O ARCHITETTO” – Loredana Bertè è un fiume in piena: “Nella vita mi sono sempre rimessa in gioco. Ogni volta che sono caduta mi sono rimboccata le maniche e in qualche modo mi sono rialzata. Ma non so se non avessi avuto la fortuna che ho avuto, cosa avrei fatto… chi può saperlo? Mi sarebbe piaciuto, per esempio, fare l’archeologa o l’architetto”.

I RIMPIANTI E LE PAURE – Loredana Bertè, poi, confida a Repubblica anche i suoi grandi rimpianti. E le sue grandi paure. Anzi, l’unica che ha: “Sicuramente mi manca un figlio”, dice la cantante. “E l’altro grande rimpianto è di non essere stata abbastanza vicina a mia sorella… Le paure? Ne ho solo una, il buio: dormo sempre con una piccola luce accesa…”.





