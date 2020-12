Italia 1, stasera è tempo del Cavaliere Oscuro

Lunedì 28 dicembre su Italia 1 imperdibile serata dedicata alla legenda di Batman. In prima serata va in onda “Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno” l’ultimo capitolo della trilogia campione d’incassi. Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in quell’istante da eroe a fuggiasco. Prendendosi la colpa della morte del procuratore distrettuale Harvey Dent, il Cavaliere Oscuro ha sacrificato tutto per ciò che lui e il Commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per un po’ di tempo la bugia ha funzionato, in quanto l’attività criminale a Gotham City è stata schiacciata dal peso del Dent Act, una legge anticrimine. Ma tutto cambia con l’arrivo di un’astuta ladra con uno strano piano in mente.

In seconda serata debutta in chiaro “Batwoman” la serie targata THE CW, ideata da Caroline Dries e prodotta da Greg Berlanti, basata sull’omonimo personaggio DC Comics di Kate Kane, giustiziera in black dress e prima supereroina gay della storia del fumetto. La carriera di Batwoman prende il via tre anni dopo la scomparsa di Bruce Wayne e del suo alter ego Batman. Kate prova a sostituirsi al cugino per dare speranza e giustizia a Gotham City…