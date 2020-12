Cobra Kai 3: data di uscita anticipata e cast del sequel Netflix di Karate Kid

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, Netflix rilascerà la terza stagione di Cobra Kai una settimana prima del previsto: il primo gennaio 2021. È una delle serie tv originali più attese della piattaforma: nella terza stagione, con William Zabka e Ralph Macchio tornano altri due personaggi che hanno fatto parte dei film di Karate Kid. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il 2021 di Netflix parte subito forte: Cobra Kai 3, la terza stagione della serie sequel di Karate Kid sarà disponibile sulla piattaforma di contenuti on demand già a partire dal 1 gennaio e non più dall’8 gennaio, come inizialmente previsto. Ad annunciarlo è stata la stessa Netflix con un video divertente in cui Johnny Lawrence (William Zabka) cambia la data d’uscita



della serie direttamente sul software della piattaforma. Il grande successo di Cobra Kai è destinato a proseguire, considerato che nell’attesa di vedere la terza stagione, ne è stata già annunciata una quarta. Nella terza stagione, sapremo di più sul destino di Miguel e su quello dei componenti delle due scuole rivali, il Cobra Kai e il Mijagi-Do. Sabato 2 gennaio, invece, una nuova puntata di The Netflix Afterparty ospiterà gli attori della serie che sveleranno aneddoti e curiosità legati alle serie.

Quando esce la nuova stagione di Cobra Kai

Come indicato dal nostro William Zabka/Johnny Lawrence nel trailer d’annuncio, la nuova stagione di Cobra Kai sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio, a partire da capodanno. Come già visto per la prima e per la seconda stagione, anche la terza stagione è composta da 10 episodi.

Dove eravamo rimasti con Cobra Kai 3

Il finale della seconda stagione di Cobra Kai ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Dopo la rissa violenta avvenuta tra i componenti del liceo dei due dojo rivali, il Cobra Kai e il Miyagi-Do, Miguel si trova in condizioni critiche e combatte tra la vita e la morte. Deluso e in colpa per tutto quello che è successo, Johnny si è visto girare le spalle dai suoi stessi allievi e dal suo antico maestro John Kreese, che si è preso il Cobra Kai. Daniel LaRusso, intanto, si è reso conto che la sua rivalità con Johnny Lawrence non ha fatto che produrre distacco e dolore all’interno della sua famiglia.

Le anticipazioni della nuova stagione

Tra le novità che vedremo nella terza stagione anche il solito ripescaggio dei personaggi minori della trilogia di film del passato. In particolare, due personaggi che hanno fatto parte di Karate Kid 2: Chozen, il nemico principale di Daniel, interpretato da Yuji Okumoto, e Kumiko, con cui Daniel ha intrattenuto una relazione, interpretata da Tamlyn Tomita.

Il cast di Cobra Kai 3

William Zabka e Ralph Macchio sono ancora una volta i due protagonisti assoluti di Cobra Kai 3. Accanto a loro tornano tutti i personaggi che rappresentano la nuova generazione di combattenti e tutti gli altri personaggi di contorno: William Zabka nel ruolo di Johnny Lawrence; Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso; Xolo Maridueña nel ruolo di Miguel Diaz; Mary Mouser nel ruolo di Samantha LaRusso; Tanner Buchanan nel ruolo di Robby Keene; Jacob Bertrand nel ruolo di Hawk; Gianni Decenzo nel ruolo di Demetri; Martin Kove nel ruolo di John Kreese; Courtney Henggeler nel ruolo di Amanda LaRusso; Peyton List nel ruolo di Tory; Tamlyn Tomita nel ruolo di Kumiko; Yuji Okumoto nel ruolo di Chozen.

Gennaro Marco Duello, Tv.fanpage.it