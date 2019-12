Walter Nudo, la prima foto social in coppia con la fidanzata Roberta Nigro: il bel 49enne esce allo scoperto

Walter Nudo condivide con i follower la prima foto social in cui posa in coppia con la fidanzata Roberta Nigro. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 ufficializza la relazione con la donna che gli ha fatto nuovamente perdere la testa il giorno di Natale.

“Semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta”, scrive Walter Nudo che nella prima foto con la fidanzata Roberta Nigro sorride felice mentre la tiene stretta a sé. I due hanno accanto un albero di Natale illuminato.

Il fascinoso 49enne era stato paparazzato in compagnia della nuova compagna lo scorso settembre da Chi. L’ex naufrago e vincitore dell’Isola dei Famosi non si era sbottonato a riguardo, volendo tutelare la sua privacy, a cui tiene moltissimo.

Si sa pochissimo di Roberta Nigro. La moretta è di Milano, sembra che i due si siano conosciuti lo scorso giugno e abbiano trascorso ‘vicini, vicini’ una romantica vacanza in Sicilia in estate, per poi decidere di prendere immediatamente casa insieme una volta tornati nel capoluogo lombardo. Ora arriva la prima foto in coppia sul social. Grazie a Roberta Nigro Walter Nudo è riuscito a dimenticare l’ex moglie Celine Mambour, con cui si era sposato nel 2009. Prima ancora, era stato legato a Tatiana Tassara, da cui ha avuto i due figli Elvis e Martin Carlos.

Gossip.it