Capodanno a teatro tra brindisi e risate

Da Finocchiaro a Brignano, Insinna, Solfrizzi e Lello Arena

Da un classico come ”Miseria e Nobiltà” con Lello Arena alle risate di Angela Finocchiaro, Gigi Proietti, Brignano e Insinna, a Roma. Il debutto di Iva Zanicchi in ”Men in Italy” e le note degli Abba per ”Mamma mia!” a Milano. E ancora, il Commissario Ricciardi dei romanzi di Maurizio De Giovanni, questa volta in carne ed ossa con Claudio Di Palma, e le risate di Carlo Buccirosso in ”Colpo di scena”, tutti a Napoli. Firenze tra il ritorno in show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni o Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni in ”A testa in giù” di Florian Zeller. Fino al travolgente ”Priscilla, la Regina del deserto”, a Bologna: è la lunga notte di Capodanno, tra brindisi e applausi, da festeggiare sin dal week end anche a teatro.

ROMA – Sceglie la sera di Santo Stefano Angela Finocchiaro per debuttare all’Ambra Jovinelli in ”Ho perso il filo”, testo scritto con Walter Fontana e diretto da Cristina Pezzoli, in cui si cimenta nientemeno che con il mito di Teseo, in scena anche a Capodanno con brindisi e buffet. Domani all’Eliseo, prima nazionale invece per Lello Arena in un classico del teatro napoletano e non solo come ”Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta, diretto da Luciano Melchionna, con panettone per la replica dell’ultimo dell’anno. Arriva invece venerdì al Palazzo dello Sport, 31 compreso, Enrico Brignano con ”Innamorato Perso”, il suo nuovo show dedicato all’amore: per la sua bimba, per la vita, il lavoro, la sua donna, il mondo. Ancora risate e bollicine alla Sala Umberto con Flavio Insinna e La macchina della verità o con Lillo&Greg al Teatro Olimpico in Gagmen, che per il 31 prevedono anche aperitivo, cena e concerto di Latte e i suoi derivati. Appuntamento ormai tradizionale, all’Auditorium Parco della musica, il 31 con Gigi Proietti e i suoi esilaranti Cavalli di battaglia. Dal 26 dicembre al 7 gennaio; dal 27 dicembre al 20 gennaio; dal 28 al 31 dicembre; fino al 6 gennaio; il 31 dicembre e il 2 gennaio.

MILANO – Brindisi a mezzanotte con Vincenzo Salemme al Teatro Manzoni, che saluta il nuovo anno protagonista della nuova commedia ”Con tutto il cuore”. Per lui, i panni di Ottavio Camaldoli, mite insegnante di lettere antiche, che subisce un trapianto di cuore, senza sapere che il cuore proviene da un feroce delinquente, morto ucciso e che come ultima volontà ha chiesto di essere vendicato da colui che riceverà in dono il suo cuore. Debutta proprio il 31 al Ciak ”Men in Italy”, musical ambientato nel mondo della moda, ”ispirato a ‘Il diavolo veste Prada”’, dice il regista Alfonso Lambo. Con Iva Zanicchi nel ruolo di una cinica proprietaria di un marchio di abbigliamento maschile (nel cast, Alex Belli, Bianca Atzei, Jonathan Kashanian). E se agli Arcimboldi sarà impossibile non ballare sulle note degli Abba in ”Mamma mia!” con Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz e Sabrina Marciano, al Barclays l’ultima notte dell’anno è tutta per ”Mary Poppins”, ancora in musical. Fino all’1 gennaio; dal 31 dicembre al 20 gennaio; fino al 6 gennaio; e fino al 31 gennaio.

NAPOLI – Debutta questa sera al San Ferdinando ”Il senso del dolore”, adattamento per la scena del romanzo di Maurizio De Giovanni, diretto e interpretato da Claudio Di Palma che porta a teatro in carne e ossa il Commissario Ricciardi (con Chiara Baffi, Antonello Cossia, Francesca De Nicolais, Renato De Simone). Ultimo dell’anno in risate invece all’Augusteo con Carlo Buccirosso e la sua ultima commedia, ”Colpo di scena”. Ambientata in un commissariato di provincia, protagonista è l’integerrimo vice questore Armando Piscitelli, pronto a svolgere il proprio lavoro con la tenacia e la fede di un missionario inviato dal cielo per ripulire la terra dalle nefandezze degli uomini scellerati. Infine si sogna al Bellini con il ritorno di ”Viva Momix Forever”, lo spettacolo evento della compagnia di Moses Pendleton. Tutti fino al 6 gennaio.

FIRENZE – Grande serata al Verdi per l’ultimo dell’anno con Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, di nuovo insieme nel loro show (al via già da venerdì) tra sketch, gag, battute e divertimento. Debuttano invece domani alla Pergola Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, diretti da Gioele Dix in ”A testa in giù”, commedia di Florian Zeller, in arrivo direttamente dal Thétre De Paris, dove a interpretarla era Daniel Auteil. In scena, la storia di una cena: Daniel ha inviato, contro il consiglio di sua moglie, il suo migliore amico Patrick e la sua nuova partner Emma, per la quale ha lasciato la moglie. Dal 28 dicembre al 6 gennaio; dal 27 dicembre al 2 gennaio.

BOLOGNA – Capodanno di musical e brindisi all’Europauditorium con ”Priscilla, la Regina del deserto”, tratto dal film del ’94 di Stephan Elliot vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes. Una travolgente avventura ”on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, sulle note di 25 hit come I Will Survive, Finally, It’s Raining Men e Go West. Con Cristian Ruiz, Mirko Ranù, Manuel Frattini Dal 29 al 31 dicembre

ANSA