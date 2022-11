Qatar 2022, da Alice Campello a Georgina Rodriguez: scendono in campo le wags

Sfida a colpi di sensualità per le mogli, fidanzate e compagne dei calciatori

Durante le partite di Qatar 2022 lo spettacolo non è solo quello in campo.

Mentre le squadre si sfidano per il titolo mondiale, sugli spalti e sui social va in scena un altro show a colpi di sensualità. Molti calciatori si sono fatti accompagnare dalla famiglia e così mogli, fidanzate e compagne sfoggiano le curve allo stadio e su Instagram, bellissime e provocanti per il loro tifo sexy.

Sfida tra regine

Georgina Rodriguez non fa mai mancare il suo supporto a Cristiano Ronaldo, al suo ultimo mondiale. Sui social alterna i post glamour a quelli in versione mamma modello, le pose sexy agli abbracci con i figli. Chissà se lei e Antonella Roccuzzo sono in competizione per il ruolo di regina delle wags come lo sono sempre stati i rispettivi partner per i Palloni d’oro. La moglie di Leo Messi è meno spregiudicata ma anche a lei il fascino e il sex appeal non mancano di certo.



Wags “italiane”

Anche se l’Italia non si è qualificata a Qatar 2022 in campo si alternano con le rispettive nazionali molti dei calciatori che militano in Serie A. Tra le wags c’è Oriana Sabatini, con le sue pose provocanti, che sostiene Paulo Dybala (argentino in forza alla Roma), mentre Zoe Cristofoli, insieme al piccolo Theo Jr nato da poco, fa il tifo per Theo Hernandez (francese e milanista) direttamente da Doha. Shani Jamilah è la fidanzata di Lukaku (calciatore belga che milita nell’Inter): una bomba sexy tutta curve. Mentre Lautaro Martinez ai Mondiali è impegnato con l’Argentina (durante il campionato veste la maglia nerazzurra) la sua compagna Augustina Gandolfo si rilassa in spiaggia a Doha e sfoggia curve mozzafiato.



Bellezza in campo

Alice Campello è rimasta a Madrid mentre Alvaro Morata è impegnato con la Spagna nelle partite di Qatar 2022. Nelle foto social coccola il pancione e i tre figli, senza farsi mancare qualche scatto glamour. Izabel Goulart ha seguito Kevin Trap durante la lunga trasferta in Medio Oriente. Lei è brasiliana, lui il terzo portiere della Germania: per chi fa il tifo la modella? Sui social posa con la maglia della nazionale teutonica, togliendo ai follower ogni dubbio. Tra le wags più belle ci sono anche AnneKee Molenar, fidanzata di De Ligt, Joana Sanz, in coppia da anni con Dani Alves, Silvija Brozovic, moglie di Marcelo Brozovic, e Agata Sieramska, neocompagna di Alek Milick. Tutte bellissime e seducenti nel loro tifo mondiale.