Jennifer Lopez ritorna sui social e annuncia il nuovo album “This is me… now”

La rivelazione della popstar nel giorno del ventesimo anniversario di “This is me then”, dopo avere cancellato tutti i contenuti dai suoi profili

Da alcuni giorni Jennifer Lopez aveva cancellato ogni contenuto, post e immagini, dai sui profili social.

Strategie di marketing ormai affinate che qualcuno aveva confuso con qualche problema di coppia legato al ritorno di fiamma con Ben Affleck. Com’era giusto aspettarsi quindi la sua scomparsa dai social è poi terminata con una riapparizione con tanto di annuncio per i fan nel giorno del Black Friday: l’arrivo nel 2023 del nuovo agognato album, che si intitolerà “This is me… now”. E la data scelta per la rivelazione non è stata casuale, perché esattamente 20 anni fa usciva “This is me… then”, disco che ha contribuito alla sua scalata al successo.

IL RITORNO DI JLO – “This is me… now” segnerà quindi il ritorno ufficiale di Jennifer Lopez. Tra questioni private come il divorzio e il ritorno all’amore passato con Ben Affleck, l’ultimo album che la popstar ha pubblicato risale al 2014. All’inizio del 2022 ha pubblicato i singoli della colonna sonora del suo film “Marry Me”, ma intanto sono trascorsi 8 anni da “A.K.A.”, e i fan sperano che il nuovo album riuscirà a replicare “This is me… then”. Tra l’altro nel video teaser che ha postato sui social, JLo ha utilizzato l’artwork del vecchio album per mostrare la trasformazione nella versione moderna di se stessa.

UN ALBUM INTIMO – Come sarà allora questo nuovo disco? Secondo le notizie diramate dalla stessa JLo il progetto inaugurerà una sua nuova era musicale e racconterà il viaggio emotivo, spirituale e psicologico che ha intrapreso negli ultimi due decenni. “Questo album è la cosa più onesta che abbia mai fatto, il culmine di ciò che sono come persona e come artista. La gente pensa di sapere cosa mi è successo lungo il cammino, ma in realtà non ne ha idea e molte volte si sbaglia. C’è una parte di me che nascondeva a tutti un lato di me stessa. Anche a me”. I brani contenuti sono ispirati alla sua vita e le sue esperienze, accendendo “i riflettori sulla sua infanzia difficile, sulle sue relazioni fallimentari e sull’incredibile viaggio emotivo che ha affrontato”.



UN BRANO PER BEN AFFLECK – Nel post social, Jennifer Lopez ha anche condiviso quella che sarà la scaletta dell’album. Simbolica la presenza di un brano dedicato al marito, intitolato “Dear Ben pt. II”, un richiamo a quel “Dear Ben”, dedicato sempre ad Affleck che appariva 20 anni fa tra i brani nel suo disco “This is me… then”. Proprio in coincidenza con la pubblicazione la cantante aveva iniziato una relazione con l’attore. Quindi una chiusura del cerchio, un arrivo, un nuovo inizio con la coronazione dell’amore 20ennale con Ben Affleck, sposato in una cerimonia intima nel luglio 2022 in una cappella di Las Vegas.

IL DISCO DEL 2002 – “This is me… then” fu pubblicato il 25 novembre 2002. Il terzo disco di JLo è stato definito il suo album-manifesto veniva pubblicato in tutto il mondo e conteneva, una dietro l’altra, quattro hit del calibro di “Jenny from the Block”, “All I Have”, “I’m Glad” e “Baby I Love U!”. “Tutti i miei album sono davvero speciali per me, ma This Is Me… Then è il mio preferito tra quelli che ho realizzato… Fino a questo momento! So che molti di voi me lo hanno sentito dire prima”, ha dichirato la star.