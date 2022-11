GF Vip, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: ‘stanotte abbiamo capito di piacerci’.

Al GF Vip c’è stato un momento di dolci confessione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, nel quale i due hanno parlato dell’interesse che li unisce… I due, a quanto pare, hanno capito di piacersi nello stesso istante, facendo scatenare tutti i fan degli #incorvassi.

Iniziamo dal principio. Nella notte, al GF Vip, Edoardo ha confessato alla concorrente: “Io avevo percepito una cosa e volevo sapere se era vera”. E lei: “Cioè?”

Di nuovo lui: “Dai cog…na! L’interesse, un minimo interesse… volevo capire quando era il momento, perché io avevo il dubbio”. “Ah ecco, si si, ho capito, io infatti ero tranquilla”, ha concordato lei

In tantissimi l’hanno presa come una vera e propria dichiarazione di reciproco interesse e che lo abbiano inteso nello stesso momento.

“Quando ho capito che mi piacevi come tipo? Il giorno del test, quella sera – ha continuato poi Micol – Ah, è lo stesso momento in cui l’hai capito te? Io quel giorno ero anche un po’ giù“.

E poi ha aggiunto: “Ma se ti dicessero che si esce tra una settimana? Saresti contento?” “Da morire!”, ha risposto lui, scatenando in lei una reazione un po’ delusa: “Veramente!? Che pa..e!”

Poi però lei gli ha detto una cosa molto tenera: “Visto che c’era la possibilità che entrasse qualcuno, da una parte ero contenta. Dall’altra ho pensato ‘e se non mi ca.a più? come ca..o faccio? Non ce la posso fare senza di lui‘”

A un certo punto, mentre Micol stava tra le braccia di Edoardo Tavassi, è uscito fuori il nome di Daniele Dal Moro. Il fratello di Guendalina ha detto: “Daniele è quello che ti corre dietro“.

“È quello a cui piaci tu, anzi che piace a te – ha commentato lei – non è il ragazzo dei miei sogni. Ti immagini io e Daniele, ci ammazzeremmo dopo tre secondi di qualsiasi cosa che faremmo insieme“.