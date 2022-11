Francesco Totti e Noemi Bocchi a Trigoria alla partita di Cristian Totti

E la sorella Chanel su Tik Tok fa Eleonoire Ferruzzi replicando agli haters

Francesco Totti e Noemi Bocchi coppia affiatata e innamorata, non solo da rivista patinata.

Insieme, uniti e complici non solo nelle grandi occasioni mondane come i Globe Soccer Awards di Dubai, ma anche nella vita quotidiana con i figli. L’ex calciatore è andato a Trigoria per assistere al match dell’Under 18, in cui milita il figlio Cristian Totti, contro il Cesena. Al suo fianco l’inseparabile fidanzata. I due si sono lasciati fotografare dai presenti.

La partita a Trigoria

Dopo la breve vacanza “sportiva” negli Emirati Arabi, dove Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi il primo red carpet ufficiale di coppia, una gita nel deserto, un hotel di lusso con tanto di piscina da mille e una notte (documentata sui social), la coppia è tornata agli impegni romani da genitori. Per la partita di Cristian Totti al centro sportivo Fulvio Bernardini, l’ex capitano si è fatto accompagnare dalla bionda pariolina che ormai è una presenza fissa al suo fianco in ogni occasione. L’ex giallorosso, rientrato dal Qatar dove ha rivestito il ruolo di ambasciatore della serie A, ha varcato i cancelli di Trigoria con la sua bella. Nonostante il cappuccio del giubbotto tirato sulla testa, l’ex numero 10 è stato riconosciuto e fotografato dai tanti presenti. Francesco Totti si è concentrato sulla partita e anche Noemi non si è persa un passaggio. Non importa se Cristian Totti è entrato in campo solo al 42esimo del secondo tempo.

Chanel Totti fa Eleonoire Ferruzzi contro gli haters

Non solo Cristian Totti, primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, è stato protagonista del weekend. La sorella, Chanel Totti molto attiva sui social, non ha mai fatto mistero di essere una fan della chirurgia estetica e di volervi ricorrere una volta che compirà la maggiore età. Ma la secondogenita di Totti è anche accusata spesso di fare uso di filtri e ritocchini social. Stanca delle critiche, ha risposto per le rime a chi la accusa di non essere abbastanza vera. Con la voce di Eleonoire Ferruzzi su Tik-Tok ha detto: “Perché non voglio somigliare alle facce di m…a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca…e”. Chanel ama farsi selfie e apparire su Instagram, al contrario di Cristian Totti che invece appare più riservato. Da quando è fidanzato con Melissa Monti, giovane attrice romana, capita che compaia sul profilo della ragazza conquistando i cuoricini dei fan.

Totti-Blasi-Bocchi, le ultime news

Se la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta una delle notizie di gossip più ricordate del 2022, bisogna dire che la vicenda giudiziale è solo all’inizio e ne vedremo delle belle anche l’anno prossimo quando i due ex divideranno il patrimonio e si accorderanno sulla gestione dei figli. Intanto si scopre che l’ex capitano ha regalato un anello da 5 carati a Noemi Bocchi un anno fa circa, quando ancora il matrimonio pareva reggere. Ilary Blasi aveva smentito in tv i problemi in famiglia, eppure l’ex calciatore – stando a quanto racconta il settimanale Chi – a Natale stava già scegliendo il brillocco per la bionda pariolina. Noemi Bocchi sarebbe diventata una presenza importante nella vita di Totti, che ha raccontato in un’intervista al “Corriere della Sera”: “La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”. Ilary Blasi, di tutta risposta, nei giorni scorsi è volata a New York con la sorella e le amiche.