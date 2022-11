Diletta Leotta e Loris Karius in bici, ecco la prima storia insieme

Dopo rumor e paparazzate la coppia esce allo scoperto sui social pubblicando gli scatti della scampagnata a zero gradi

Diletta Leotta e Loris Karius insieme non temono il freddo.

La loro passeggiata in bici a zero gradi è l’occasione giusta per il debutto ufficiale come coppia. Dopo rumor e paparazzate, la bellissima conduttrice sportiva e l’affascinante calciatore hanno deciso di uscire allo scoperto insieme, segno che il loro non è più un flirt ma una vera e propria storia d’amore.

Ufficializzano sui social

Dalle spiagge assolate e calde di Miami ai paesaggi invernali del nord Europa è un attimo. Dopo la vacanza bollente in Florida, Diletta Leotta e Loris Karius scelgono il freddo dei mercatini natalizi, tanto a scaldarli ci pensa la passione. Pedalano in mezzo alla campagna deserta e si concedono il primo selfie social, con lei sorridente e lui con le braccia aperte verso il cielo. Poi, quando scende la notte, la coppia passeggia tra bancarelle e luminarie e la conduttrice si regala anche una merenda golosa.



La fine della relazione con Giacomo Cavalli

Sulla fine della relazione con Giacomo Cavalli, Diletta Leotta non si è espressa. I due hanno fatto coppia per tutta l’estate e hanno debuttato su Instagram in occasione del matrimonio del fratello di lei. Poi lui è scomparso dai radar e al fianco della conduttrice è apparso l’aitante Loris Karius. Anche lui, calciatore tedesco in forza al Newcastle United, con i suoi amori ha dato argomenti succosi alle pagine di gossip. E’ stata chiacchieratissima ad esempio la relazione con Sophie Thomalla, finita quando lui è stato beccato a baciare un’altra a Mykonos.



La storia con Loris Karius

Le prime voci su una relazione tra Diletta Leotta e Loris Karius hanno iniziato a circolare a ottobre: le loro interazioni social non sono passate inosservate e, complice anche il fatto che lei si sia messa a studiare l’inglese, non è stato difficile fare 2+2. Poi sono arrivate le prime paparazzate, dagli incontri e i baci a Milano alle effusioni a Miami. Loro si sono presi il giusto tempo, aspettando di capire bene se loro relazione era destinata a durare e poi hanno fatto il grande passo, mostrandosi ai follower con tutta la loro felicità. Le carte in regola per una storia d’amore da copertina ci sono tutte.