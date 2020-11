Cristiano Malgioglio annuncia che entrerà nella Casa del GF Vip, potrebbe non essere un concorrente

Arriva l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Cristiano Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip. Il popolare cantautore entrerà nella Casa di Cinecittà lunedì 30 novembre. “Dopo vari ripensamenti, ho deciso di entrare”, spiega lui. Ma Malgioglio potrebbe non essere un nuovo concorrente a tutti gli effetti.

Arriva l’annuncio ufficiale dell’ingresso di Cristiano Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il popolare cantautore ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram in cui annuncia che entrerà nella Casa di Cinecittà lunedì 30 novembre. “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello”,



Scrive il cantautore sul suo profilo Instagram, non specificando però se sarà o meno un nuovo concorrente o se, come nel caso di Giacomo Urtis, entrerà nella Casa nel ruolo di ospite speciale.

Malgioglio spiega ai suoi fan che a spingerlo a entrare nella Casa è stato il desiderio di socializzare, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo in cui la vita sociale è sospesa: “Come mai (ho deciso di entrare, ndr)? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi a messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perché io non sono né l’uno e né l’altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita è così normale che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo”.

Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa da guest star o sarà un concorrente come gli altri? Il cantautore non lo chiarisce e nemmeno la produzione del Grande Fratello ha fornito certezze in tal senso. Al momento, si sa con sicurezza che l’ingresso di Cristiano è previsto per il prossimo lunedì e che porterà una ventata di allegria nella Casa in un momento in cui i Vip sono combattuti: alcuni tra loro potrebbero decidere di uscire il 4 dicembre prossimo, data in cui il reality sarebbe dovuto finire prima che la produzione decidesse di allungarlo.

Stefania Rocco, Tv.fanpage.it