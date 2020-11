Antonella Clerici in confidenza: cosa fa con i figli del compagno Vittorio Garrone

Periodo splendido per Antonella Clerici. La 57enne è tornata in tv – dopo diversi mesi lontana dal piccolo schermo – mentre prosegue a gonfie vele la sua storia d’amore con Vittorio Garrone. La relazione va avanti da quasi cinque anni e i due sono più uniti e affiatati che mai. Per amore Antonellina ha lasciato Roma e si è trasferita in Piemonte, nella grossa tenuta del compagno.

Una scelta di cui Antonella Clerici non si è mai pentita. Oggi è serena e felice nella sua casa nel bosco ed è contenta di fare la pendolare tra il Piemonte e la Lombardia per i suoi due nuovi programmi tv: È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo la Clerici ha spiegato come vanno le cose con la sua grande famiglia allargata.

Antonella Clerici è mamma di Maelle, avuta undici anni fa dall’ex compagno Eddy Martens. Vittorio Garrone, invece, ha tre figli ormai grandi nati da un precedente matrimonio. Ebbene, a detta di Antonella con i ragazzi di Garrone c’è grande feeling e affiatamento. Tanto che vivono tutti insieme nella stessa villa. Una grande famiglia che da mesi vive in isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nonostante la sintonia e la complicità, per ora, Antonella Clerici e Vittorio Garrone non fanno progetti matrimoniali. Entrambi hanno alle spalle dei grossi fallimenti – la presentatrice è stata sposata addirittura due volte – e preferiscono andarci cauti.

