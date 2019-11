Rete 4, stasera torna “Dritto e rovescio”

Stasera, in prima serata, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.



In apertura, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini (in diretta ore 21.30) sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: la manovra economica, il movimento delle sardine che continua a organizzare manifestazioni in tutta Italia, l’immigrazione, le manifestazioni d’odio e l’allerta maltempo, che sta piegando il nostro Paese mettendo in luce le debolezze delle infrastrutture.

Nel corso della serata, quest’ultimo importantissimo tema, sarà largamente approfondito con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il senatore Gianluigi Paragone (M5S) e il deputato Gianfranco Librandi (Italia Viva) con i quali ci si interrogherà su cosa e come la politica poteva concretamente fare per prevenire i disagi causati dal maltempo, a fronte di viadotti chiusi, strade interrotte, ponti crollati e traffico in tilt; mentre il premier Conte rassicura gli italiani dicendo: “Sono stati stanziati undici miliardi su base pluriennale per accelerare opere e cantieri”.

Tra gli ospiti della serata anche i deputati Giovanni Donzelli (FdI), Beatrice Lorenzin (Pd), le senatrici Licia Ronzulli (FI) e Daniela Santanchè (FdI).