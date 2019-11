Rete 4, domani torna “Quarto Grado”

Domani, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Emanuela Orlandi, la 15enne figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno 1983. Ad oggi, 36 anni di sospetti, accuse e silenzi, non hanno mai dato una risposta. L’audio di una telefonata di rivendicazione – esclusiva assoluta di “Quarto Grado” – potrebbe rappresentare la svolta di una delle vicende più oscure della nostra storia? Al centro della puntata, anche il ricordo di Yara Gambirasio, a nove anni dalla sua morte.È la sera del 26 novembre 2010, quando la tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo), scompare: il corpo senza vita viene ritrovato a Chignolo d’Isola, a dieci chilometri dalla casa di famiglia, il 26 febbraio 2011. Il 12 ottobre 2018, Massimo Bossetti viene definitivamente condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara, grazie all’indagine scientifica più grande mai realizzata in Europa, per numero di persone coinvolte. Intanto, il muratore di Mapello, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, ribadisce la sua innocenza anche dal carcere di Bollate, dove sta scontando la pena. Dopo le parole di un ex consulente della Procura di Bergamo, secondo cui il DNA di Ignoto 1 è conservato all’Ospedale San Raffaele, i legali di Bossetti hanno annunciato una denuncia per frode processuale, in vista di una richiesta di revisione del processo.