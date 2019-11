L’incredibile regalo di Brad Pitt per riconquistare Jennifer Aniston

Le vie del cuore sono infinite e Brad Pitt lo sa bene. Il celeberrimo divo di Hollywood che di recente ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip a causa del suo divorzio tempestoso da Angelina Jolie, pare che ha tutte le intenzioni di riconquistare la sua ex.

Pitt è stato sposato per cinque anni con Jennifer Aniston, attrice anche lei, celebre per essere stata la Rachel di “Friends” (e oggi algida giornalista in The Morning Show), per legarsi poi alla Jolie. Con un altro matrimonio naufragato, l’attore ha tutte le intenzioni di ricostruire la sua vita sentimentale. Tanti sono stati i flirt presunti e mai confermati, ma una cosa è certa: Brad Pitt non ha dimenticato Jennifer Aniston

Come riporta un pettegolezzo trapelato su Ibtimes, il divo vorrebbe riconquistare a tutti i costi la sua ex moglie. Sa di poter stare nel giusto, dato che l’attrice è single anche lei anche se ha dichiarato più volte di non voler avere né un appuntamento galante né avere una relazione amorosa. Brad Pitt però non è intenzionato ad accettare un “no” come risposta, e sta pensando a un regalo immenso così da stupire la sua ex moglie. Questo perché, come rivelano voci vicine all’attore di Ad Astra, è ancora legato a Jennifer Aniston da un forte sentimento che il tempo e la separazione non avrebbe scalfito. E il regalo che avrebbe in mente non nulla di ordinario.

Brad Pitt per riconquistare la sua Jennifer avrebbe intenzione di acquistare una villa, ma una qualsiasi, la stessa in cui anni fa ha vissuto insieme alla Aniston quando erano sposati. Quella casa fra le colline di Hollywood aveva un particolare valore affettivo per entrambi. Durante il divorzio però è stata venduta ad altre persone, e ora Brad Pitt ha tutte le intenzioni di tornare a essere il legittimo proprietario della tenuta. Per lui non è una semplice casa, è un nido d’amore, un angolo di paradiso in cui ha vissuto momenti felici. Per fortuna la villa è tornata già sul mercato e, secondo le fonti, Brad Pitt si sarebbe già mosso per acquistarla. Il costo sarà proibitivo ma, per riconquistare il cuore della sua donna, l’attore non ha nessuna voglia di badare a spese.

Cosa più importante: il gossip è fondato? A parlare è stata una fonte vicina all’attore, e a confermare che ci sono delle transazioni in atto è stato anche l’ex proprietario della villa.

Carlo Lanna, ilgiornale.it